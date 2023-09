tmw Italiano: "La Fiorentina non è quella di San Siro. Nzola deve sbloccarsi ma merita sostegno"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a margine della premiazione del Torrino d'Oro: "La sconfitta con l'Inter ci ha rovinato questi due giorni liberi, è una sconfitta pesante ma siamo all'inizio, dobbiamo lavorare, crescere e mettere dentro tante cose soprattutto per i nuovi. La strada è lunga, in questo primo step abbiamo ottenuto ciò che vogliamo, che era il playoff di Conference. Ora il campionato, sappiamo come reagire e possiamo fare bene".

Nzola ha bisogno della piazza?

"Lo conosco bene, starà soffrendo per il non aver ancora fatto gol anche se siamo all'inizio. Sarebbe meglio avere tanto sostegno soprattutto per i nuovi, arrivati in una nuova realtà. Io a volte reclamo solo quello, ci sono delle difficoltà e dobbiamo superarle tutte, Nzola, Beltran e gli altri devono sbloccarsi perché c'è bisogno di vincere le partite".

Maxime Lopez può coesistere con Arthur?

"E' un calciatore di qualità, con tutti serve trovare il giusto equilibrio. Somiglia tantissimo ad Arthur, possono giocare insieme o uno può sostituire l'altro, ma l'eqquilibrio va trovato di squadra, nell'ultima partita non lo siamo stati e abbiamo pagato. La Fiorentina non è quella di Milano, lavoreremo per reagire subito".