tmw Jagiello piace al Monza, due di B su Paleari: il punto su chi può partire in casa Genoa

Mercato in fermento in casa Genoa. Negli uffici di Villa Rostan si lavora senza sosta in vista della sessione estiva di trattative che inizierà il prossimo mese. Diverse le operazioni in uscita con alcuni giocatori che sono finiti nel mirino di club di Serie B. Il primo è Filip Jagiello, rientrato dal prestito al Brescia. Il centrocampista polacco è molto gettonato in cadetteria con il Monza molto interessato.

Due di B su Paleari - Potrebbe partire anche Alberto Paleari. L'estremo difensore, vista la possibile conferma di Federico Marchetti, potrebbe lasciare Genova: su di lui ci sono Parma e Perugia. Umbri che hanno messo nel mirino anche Luca Chierico, di ritorno dal prestito alla Reggina, mentre su Gabriel Charpentier ci sarebbe la Ternana.