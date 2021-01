tmw Jayden Braaf all'Udinese, ci siamo: il talento in arrivo dal City in volo per l'Italia

Oggi alle 16:30 Serie A

L'Udinese ha definito il colpo Jayden Braaf, classe 2002, considerato uno dei più talentuosi e promettenti giovani del calcio europeo. Il ragazzo è in questo momento in volo per l'Italia, sarà a Udine per sostenere le visite mediche. L'olandese arriva dal Manchester City dove aveva giocato con l'Under 23.