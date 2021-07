tmw Joao Mario al Benfica, parti al lavoro con ottimismo. Il punto tra Inter e Sporting Lisbona

vedi letture

Joao Mario verso il Benfica, la trattativa va avanti. Come già raccontato, infatti, l'accordo col giocatore e con l'Inter - proprietaria del cartellino del centrocampista, che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri - è già stato trovato, e in queste ore a tenere occupate le parti sono più che altri gli aspetti legali. Il nodo da risolvere, come detto, è il diritto di precedenza o prelazione (dunque, non una vera e propria clausola 'anti-rivali') che obbliga in pratica l'Inter ad avvisare lo Sporting Lisbona - club nel quale il giocatore ha militato nell'ultima stagione in prestito arrivando a vincere il campionato - in caso di un'offerta da parte di un club rivale nel medesimo campionato. C'è ottimismo, quindi, tra le parti che lavorano sull'aspetto legale dell'operazione, che non dovrebbe alla fine costituire un problema tale da far saltare l'affare.