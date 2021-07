tmw Joao Mario al Benfica: accordo totale. Si attende l'ultimo passo indietro dello Sporting

Joao Mario in attesa. Così come l'Inter. Dopo aver trovato l'accordo col club nerazzurro e col giocatore, il Benfica spera adesso di sbloccare la trattativa nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dallo Sporting Club di Lisbona, che adesso ha un paio di giorni per decidere se pareggiare o meno l'offerta da 7.5 milioni di euro oppure tirarsi indietro. Come abbiamo spiegato, non esiste la possibilità di far valere una clausola anti-rivali per impedire a Joao Mario di trasferirsi al Benfica.

Per il portoghese che ha un altro anno di contratto con l'Inter è quindi solo questione di tempo...