tmw Juve-Atalanta, contatti in corso per Frabotta: la Dea lo vuole a titolo definitivo

Atalanta in forte pressing per arrivare a Gianluca Frabotta, terzino della Juventus, conteso anche da Genoa ed Empoli, che il club bianconero valuta di portare in ritiro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, contatti in corso tra gli orobici e la Juve: l’Atalanta vuole infatti portarlo a Bergamo a titolo definitivo, una formula che potrebbe fare breccia nelle intenzioni del club piemontese, che incasserebbe una discreta plusvalenza. Frabotta è arrivato a Torino nel 2019 dal Bologna per 2,6 milioni di euro.