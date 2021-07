tmw Genoa, Atalanta ed Empoli su Frabotta. Ma intanto la Juventus può portarlo in ritiro

Il Genoa prosegue nel pressing con la Juventus per Gianluca Frabotta, esterno mancino classe '99 su cui nelle ultime settimane si sono però posati anche gli occhi di Empoli e soprattutto Atalanta. L'operazione col Grifone è da giorni vicina alla quadratura, ma per la fumata bianca definitiva servirà probabilmente aspettare ancora un po'. La Juventus infatti sta contemplando l'idea di portare il giocatore in ritiro, almeno nei primi giorni, per dar modo a Massimiliano Allegri di valutarlo in prima persona, sul campo. In quella casella i bianconeri avranno ancora in Alex Sandro il titolare, con Frabotta e il rientrante Luca Pellegrini pronti a giocarsi il posto alle sue spalle.