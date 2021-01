tmw Juve, domani incontro col Sassuolo per Scamacca. Prestito senza obbligo resta difficile

La Juventus prova il tutto per tutto per arrivare a Gianluca Scamacca e nella giornata di domani, a margine dell'assemblea di Lega Serie A, il club bianconero incontrerà ancora una volta il Sassuolo. Difficile che i neroverdi aprano alla cessione in prestito, senza obbligo di riscatto, ma la dirigenza della Vecchia Signora farà un ultimo tentativo, visto anche che il Genoa si sta muovendo per M'Baye Niang e potrebbe far partire un domino di attaccanti.