tmw Domino degli attaccanti: il Genoa punta Niang e aspetta l'addio di Scamacca

vedi letture

Più di un sondaggio. L'interesse del Genoa per M'baye Niang del Rennes è forte e concreto. E' lui il grande obiettivo per l'attacco del Grifone e ha superato nettamente anche Sam Lammers dell'Atalanta. Il club francese è pronto a farlo partire e il Genoa a prenderlo in prestito. Secondo quanto raccolto da fonti francesi da Tuttomercatoweb.com, i contatti proseguono e il club transalpino ha dato il via libera per l'addio. Non è finita qui, però: prima dell'ultimo affondo, il Genoa deve liberare Gianluca Scamacca dal prestito. La Juventus è forte sulla punta del Sassuolo: se i neroverdi accetteranno di cederlo in prestito senza obbligo, allora il domino si sbloccherà.