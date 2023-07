tmw Juve, foto e autografi per Bonucci fuori dal JMedical: entusiasmo per l'ex capitano

Leonardo Bonucci è ancora acclamatissimo dai tifosi della Juventus . Come si vede dal video di TuttoMercatoWeb.com, il difensore si è fermato per delle foto e degli autografi con i tifosi all'uscita dal JMedical. Tanto entusiasmo per l'ex capitano, messo fuori rosa da Massimiliano Allegri ad una stagione dal ritiro dal calcio giocato.

