tmw Juve, giornata calda: dopo Mendes, alla Continassa c'è Raiola. Fari puntati su Kean

Giornata calda in casa Juventus: concluso l'incontro con Jorge Mendes, alla Continassa arriva Mino Raiola. L'agente italo-olandese, che in bianconero assiste De Ligt e Bernardeschi, è arrivato pochi minuti fa presso la sede del club. Fari puntati soprattutto su Moise Kean, che in caso di ritorno in bianconero potrebbe essere inserito in lista Champions come calciatore cresciuto nel vivaio della Juve: l'Everton ha già aperto, nell'ambito dei sondaggi dell'Inter di qualche settimana fa, alla cessione in prestito del giovane italiano.