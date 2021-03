tmw Juve, rifinitura in vista del Porto: out Dybala e Bentancur. Ci sono De Ligt e Chiellini

Seduta di rifinitura per la Juventus in vista della sfida di domani in Champions League contro il Porto. Le buone notizie arrivano da Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini, che sono regolarmente in gruppo, mentre gli unici assenti sono Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, quest'ultimo ancora positivo al Covid-19.