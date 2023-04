tmw Juve, sentenza sul -15 del Collegio di Garanzia non arriverà oggi: appuntamento a domani

vedi letture

Non arriverà oggi la sentenza da parte del Collegio di Garanzia in merito alla penalizzazione di 15 punti alla Juventus. La presidente dello stesso Collegio di Garanzia ha infatti lasciato il palazzo del CONI e i giudici si aggiorneranno domani mattina. Appuntamento dunque alla giornata di domani, con gli stessi giudici che hanno 5 giorni di tempo per emettere la sentenza.