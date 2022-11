tmw Juventus, Bremer, Chiesa e Di Maria hanno svolto il torello in gruppo

Bremer, Chiesa e Di Maria hanno svolto anche il torello col resto del gruppo. Dopo aver iniziato la seduta coi compagni, i tre giocatori della Juventus hanno proseguito l'allenamento con la squadra: notizia incoraggiante per il loro ritorno in campo che, comunque, non è previsto per domani.