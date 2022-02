tmw Juventus, il piano di Cherubini per riscattare Morata. Resta alla finestra anche il Barça

vedi letture

"Discutere Morata tecnicamente è follia pura. Ma parlare di mercato ora non mi sembra il caso... Adesso sta facendo molto bene ed è sereno. Dobbiamo essere concentrati sul momento per raggiungere i risultati. Poi a giugno vedremo". Mister Allegri ha glissato così in conferenza stampa sul futuro di Alvaro Morata, ma al tecnico toscano l'attaccante spagnolo piace non poco e la Juventus si è già attivata quindi per provare a confermarlo anche nella prossima stagione.

Dopo aver versato altri 10 milioni di euro all'Atletico Madrid per rinnovarne il prestito la scorsa estate, la Juve oggi vanta un diritto di riscatto da 35 milioni ma non è affatto intenzionata a raggiungere questa cifra, troppo alta anche secondo il Barcellona che a gennaio aveva provato a portare Morata alla corte di Xavi. Proprio per questo motivo i bianconeri hanno avviato i contatti per abbassare le richieste dei colchoneros, dicendosi pronti a investire un massimo di 15 milioni più bonus per il cartellino del classe '92. Lo stesso Barcellona resta alla finestra, intenzionato a fare un nuovo tentativo nel corso della sessione estiva.

Dal canto suo Morata ha un contratto con l'Atletico in scadenza nel 2023 e, se non rinnoverà (oggi non fa parte del progetto biancorosso), il club del presidente Enrique Cerezo nei prossimi mesi sarà "costretto" a rivedere le sue pretese per non perdere la possibilità di monetizzare. Esattamente su questa condizione vuole far leva la Juve, dove il numero 9 - specialmente con questo nuovo modulo - resterebbe più che volentieri.