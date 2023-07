tmw Juventus, riecco Rabiot: il centrocampista al J Medical per le prime visite mediche

Adrien Rabiot è arrivato da pochi minuti al J Medical per le prime visite mediche della stagione con la Juventus e la sua stagione è dunque pronta a iniziare. Il centrocampista francese, prima di entrare nella clinica, si è fermato con alcuni tifosi, che lo stavano aspettando, per firmare alcuni autografi e scattare qualche foto con i presenti, come testimoniato dal video di TMW.

