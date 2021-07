tmw Kessie a Tokyo, l’agente a Milano: attesa per la chiamata del Milan per trattare il rinnovo

Mentre Franck Kessie è a Tokyo in attesa di giocare la prima partita dell'Olimpiade con la Costa d'Avorio il suo agente George Atangana è in queste ore a Milano per affrontare la questione rinnovo del proprio assistito, in scadenza nel 2022. Nei prossimi giorni potrebbe infatti andare in scena un incontro per provare ad arrivare alla fumata bianca definitiva. L'agente attende una chiamata della società rossonera, che ancora non è arrivata, e il punto d'incontro dovrà essere trovato limando i bonus, visto che il giocatore continua a chiedere 6 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, ma il Milan vorrebbe inserirne alcuni per non mettere tutto nella parte fissa.