TMW - Kumbulla è tornato a Roma: "Non so come sto, ho sentito male negli spogliatoi"

Kumbulla è tornato a Roma: "Non so come sto, ho sentito male negli spogliatoi"

Marash Kumbulla è rientrato qualche istante fa a Roma. Ad accoglierlo all'aeroporto anche l'inviato di TuttoMercatoWeb.com: il difensore albanese è tornato in anticipo dagli impegni con l'Albania per via del problema fisico che l'ha colpito. Interrogato sulle sue condizioni, Kumbulla ha così risposto: "Vediamo, non lo so: è successo nel secondo tempo, ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l'ho sentito davvero".