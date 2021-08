tmw L'agente di Dybala alla Continassa: via al secondo summit per il rinnovo con la Juve

Sabato scorso la dirigenza della Juventus capitanata da Federico Cherubini e Pavel Nedved ha incontrato l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, in quello che è stato il primo round della trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza giugno del 2022 dell’argentino. Un incontro interlocutorio in cui è stata ribadita ambo le parti la volontà di proseguire assieme fissando così un nuovo appuntamento per entrare nei dettagli. Appuntamento che si ripete questa mattina, col procuratore del dieci bianconero appena arrivato alla Continassa. Ecco l'immagine di TMW: