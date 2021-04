tmw L'Atalanta pensa al futuro della difesa: nel mirino Daniliuc del Nizza

Presente e futuro. L'Atalanta è da sempre attenta ai migliori talenti e tra i nomi nel mirino ci sarebbe, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche il nazionale austriaco Under 21, Flavius Daniliuc. Diciannovenne del Nizza, è sbarcato in Francia la scorsa estate dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Bayern Monaco.

Passato al Real Daniliuc ha iniziato giovanissimo a giocare in club importanti: Admira, poi Rapid Vienna, a dieci anni entra nella cantera del Real Madrid che dopo un paio di prestiti, lo libera nel 2015 proprio per il Bayern. Scalata fino all'Under 19 di Schwarz di cui è stato anche capitano, ha 22 caps tra i professionisti tutti collezionati a Nizza. E per l'estate ci ha puntato lo sguardo, con forza, la Dea.