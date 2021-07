tmw L'Empoli al lavoro per Vicario: Andreazzoli può avere presto un nuovo numero uno

Il primo colpo per l'Empoli per il ritorno in Serie A può arrivare a breve tra i pali. Guglielmo Vicario del Cagliari è il nome che da tempo la società di Fabrizio Corsi sta trattando per regalare un titolare di qualità ad Aurelio Andreazzoli. Vicario al Genoa pareva cosa fatta ma le sirene azzurre hanno avuto la meglio: parti al lavoro per provare a chiudere un prestito con diritto di riscatto e blindare così i pali azzurri.