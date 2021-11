tmw L'ex dirigente di Soulé: "Futuro campione, ha la personalità per giocare subito nella Juve"

Sebastián Pait, fino a qualche mese fa Direttore della Cantera del Velez, ha raccontato Matias Soulé all'indomani della sua sorprendente convocazione in Nazionale maggiore, senza aver ancora esordito con la prima squadra della Juventus. Queste le sue principali dichiarazioni in merito al talento classe 2003 cresciuto proprio nel Fortin: "Soulé ha già giocato nelle varie rappresentative giovanili dell'Argentina e tutti i commissari tecnici dell'AFA, Scaloni in primis, lo hanno sempre seguito con massima attenzione. La convocazione di Soulé e di tanti altri giovani non mi sorprende, perché è chiara l'intenzione di iniziare a costruire fin da subito l'Albiceleste del futuro. E Matias ne farà certamente parte".

Ma per Soulé ancora non è arrivato neanche l'esordio in prima squadra...

"Arriverà presto, potete starne certi. Matias ha tutto per trionfare nella Juventus e, soprattutto, ha la personalità per bruciare le tappe e diventare immediatamente protagonista nel calcio italiano. Immagino già la coppia con Paulo Dybala... Ovviamente il suo percorso di crescita sarà ancora lungo, ma sono convinto che Soulé possa imporsi in Serie A e diventare progressivamente uno delle icone del calcio argentino. Sempre che gli venga data la possibilità di giocare con continuità, alla Juve o in un altro club".