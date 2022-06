tmw L'Inter chiede 70 milioni per Skriniar, il PSG ne ha offerti 40. E ha un'alternativa

Non è passato inosservato questa settimana il viaggio in Italia di Antero Henrique. Per conto del PSG, il dirigente portoghese ha avanzato una prima proposta per l'acquisto di Milan Skriniar. Sul piatto, 40 milioni di euro per il centrale slovacco classe '95 già seguito e trattato più volte in passato dai parigini.

Non è un'offerta banale, anche perché Skriniar è legato all'Inter da un solo altro anno di contratto. Ma l'Inter oggi, forte anche della volontà del giocatore di restare e di firmare il rinnovo di contratto, non è intenzionata a darlo via. Solo un'offerta fuori mercato può cambiare le carte in tavola, ovvero una proposta da 70 milioni di euro.

Da capire, adesso, quali saranno le prossime mosse del PSG. Al momento la forbice tra proposta e richiesta è molto ampia e non a caso il club campione di Francia sta valutando anche soluzioni alternative: piace molto Pau Torres del Villarreal, ma oggi il nome più caldo non dovesse arrivare Skriniar è quello di Gabriel Magalhães dell'Arsenal.