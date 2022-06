tmw L'Inter e le fasce all'italiana: Udogie il preferito, ma anche il più costoso

L'Inter balla sulle fasce. E cerca un nuovo, giovane, protagonista italiano per le corsie laterali della formazione di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni, i dirigenti nerazzurri hanno discusso con gli agenti di tre potenziali obiettivi di mercato: prima Andrea Cambiaso, 2000 del Genoa. Ieri è stato il turno di Raoul Bellanova, 2000 del Cagliari; oggi, ha completato il quadro Destiny Udogie, 2002 dell'Udinese.

Ne arriverà solo uno. Completato il casting, che vale anche per le controparti, l'Inter si prepara anche le mosse successive. I colloqui sono stati le occasioni per capire le condizioni degli affari, la loro fattibilità e soprattutto i rispettivi costi. Partendo da un presupposto: a oggi, nelle intenzioni del club vi è spazio solo per un innesto fra i tre sondati finora. A meno di sviluppi su Dumfries - se ne parla a breve - il nuovo arrivo dovrebbe completare un pacchetto di esterni che vede già presenti l'olandese a destra, Gosens a sinistra, Darmian impiegabile su entrambe le fasce.

Udogie il preferito. In comune, i tre hanno tante cose. Giovani e italiani, questo vale per tutti e tre. Poi vi sono le differenze: Cambiaso e Bellanova possono giocare sia a destra che a sinistra, Udogie solo sull'out mancino. I primi due, inoltre, arriverebbero da due club retrocessi: è uno dei motivi, non certo l'unico, per il quale costano meno rispetto al più giovane collega. Che però è il preferito dell'Inter in questo momento. Anche se in viale della Liberazione lo negherebbero, una gerarchia c'è e Udogie - che è seguito anche dalla Juve, alla finestra pure per Cambiaso - è quello che scalda più i cuori nerazzurri. Però è anche il più complicato, viste la ben nota situazione finanziaria: costa attorno ai 20 milioni di euro, quasi il doppio degli altri due.

E se parte Dumfries? L'addio dell'olandese, in questo momento, non nei programmi. All'Inter sono convinti che possa bastare un sacrificio eccellente (Skriniar?) più una serie di cessioni importanti ma di contorno, per arrivare all'obiettivo di fine mercato. È una valutazione che, però, dovrà fare i conti con l'evoluzione del mercato. In ogni caso, dovesse aprirsi uno spiraglio in questa direzione, non potrebbe essere nessuno dei tre profili sin qui considerati a raccogliere da subito l'eredità di un giocatore che è stato titolare e anche un fattore - soprattutto nella seconda metà di stagione - della formazione nerazzurra. Di conseguenza, sono due scenari diversi, che viaggiano su strade parallele. Nel caso, quale sostituto per Denzel? Al momento, è troppo presto per dirlo. Sicuramente ci si sta guardando intorno: oggi, per esempio, in sede è stato avvistato l'agente Bozzo, che in passato ha portato Álvaro Odriozola alla Fiorentina. Solo per un caffè, ha detto, e al momento non c'è nessuna indicazione che lo spagnolo sia un nome per il mercato dell'Inter. Ma, si sa, da cosa nasce cosa.