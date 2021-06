tmw Laxalt lascia il Milan, in corso le visite mediche con la Dinamo Mosca

Diego Laxalt è a Mosca. Il terzino uruguagio questa mattina sta svolgendo le visite mediche per conto della Dinamo. La seconda parte di visite è prevista per domani e poi il laterale sudamericano firmerà il contratto col club moscovita che sarà valido per le prossime tre stagioni.

Arrivato tre anni fa dal Genoa, Laxalt lascia il Milan a titolo definitivo dopo la stagione in prestito al Celtic.