tmw Lazio, a Patric verrà offerto il rinnovo. Concorrenza del Valencia e non solo: il punto

La Lazio presenterà presto un'offerta al difensore spagnolo Patric per rinnovare il contratto in scadenza giugno. Le ultime ottime prestazioni del calciatore classe '93 hanno convinto il club capitolino ad avanzare una nuova proposta per il polivalente difensore scuola Barcellona.

L'offerta non è stata ancora presentata, Tare la sta valutando consapevole che Patric ha già rifiutato una proposta del Valencia per la prossima stagione superiore al milione di euro. Non solo: sabato all'Olimpico emissari dell'Osasuna hanno osservato il ragazzo da vicino e sulle sue tracce c'è anche il Besiktas. La Lazio, però, è ora entrata nell'ordine di idee di non perderlo: presto verrà presentata un'offerta.