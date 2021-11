tmw Lazio, affaticamento per Immobile: le sue condizioni verranno valutate domani

Seduta pomeridiana a Formello per la Lazio, che tra due giorni sfiderà il Marsiglia al Vélodrome. Nelle prove tattiche odierne Sarri non ha potuto contare su Immobile, assente per un affaticamento: le sue condizioni verranno valutate domani, quando la squadra partirà per la Francia. Ancora in infermeria Zaccagni, che rientrerà dopo la sosta contro la Juventus.