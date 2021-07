tmw Lazio arrivata ad Auronzo. Nel pomeriggio il primo allenamento con Sarri

La Lazio è arrivata all’hotel che la ospiterà nella preparazione estiva di Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri e i suoi ragazzi, ancora orfani di Luis Alberto, rimarranno in Trentino fino al 28 luglio, per poi trasferirsi in Austria. Di seguito le foto dell'arrivo biancoceleste in ritiro, mentre la prima seduta è fissata per il pomeriggio: