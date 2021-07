tmw Lazio, Felipe Anderson arrivato in Paideia: al via le visite mediche del brasiliano

vedi letture

Felipe Anderson, "nuovo" arrivo in casa Lazio, è arrivato da poco in Paideia per sottoporsi alle visite mediche con formazione biancoceleste. Il brasiliano torna a disposizione dei capitolini dopo tre anni e in serata dovrebbe raggiungere il ritiro della squadra di Sarri: