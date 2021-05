tmw Lille, chieste informazioni per Cragno. Maignan verso l'addio

vedi letture

Il Lille è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Mike Maignan, in scadenza nel 2022 e con un mercato floridissimo sia in Italia che in Europa. L'estremo difensore è valutato tra i 15 e i 18 milioni, con il Milan che l'ha già bloccato in caso di addio di Gigio Donnarumma e la Roma, in seconda battuta, che ha già palesato il suo interesse. Così il club francese vuole puntare su un profilo di esperienza che possa giocare in Champions League.

OCCHI SU CRAGNO - Così nelle ultime ore ci sono stati dei contatti fra le parti, con la società transalpina che ha chiesto informazioni per Alessio Cragno, del Cagliari, seguito anche dalla Fiorentina. Il Cagliari potrebbe dargli la possibilità di andarsene, ma la valutazione fluttua tra i 12 e 15 milioni, investimento che il Lille preferirebbe più basso.