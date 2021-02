tmw Marchisio sull'Italia: “Può far bene all'Europeo. Barella si sta imponendo”

Claudio Marchisio si è soffermato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sulla crescita della Nazionale italiana gli ordini di Roberto Mancini e sul campionato europeo pronto a partire il prossimo 11 giugno: "Credo che Mancini abbia le idee abbastanza chiare e che i 23 convocati non si discosteranno molto da quelli attesi. L’Italia può far bene, perché esprime un gioco corale di ottimo livello. Mancini ha dato energia e frizzantezza ed è riuscito a creare un bel gruppo. Barella in questa stagione si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti non solo nel panorama italiano: belle notizie per il Commissario Tecnico”.

