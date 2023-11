tmw Milan, al lavoro per il primo contratto professionistico di Camarda. Interessa a tutte le big

vedi letture

Pioli pensa di chiamare Francesco Camarda per la partita con la Fiorentina. Privo di Olivier Giroud, attaccante titolare, il posto sarà probabilmente preso da Okafor, attaccante differente per caratteristiche fisiche e tecniche. In un momento in cui Luka Jovic non sta rendendo, potrebbe anche esserci l'intenzione di convocare il classe 2008, sedici anni il prossimo 10 di marzo. Difficile che possa già esordire, a meno di casi disperati oppure di un punteggio talmente largo da poterlo inserire con una relativa tranquillità, ma è un segno dei tempi, perché il futuro potrebbe essere già arrivato.

Nato a Milano, Camarda è un talento precocissimo, visto che ha un record straordinario per i gol segnati con la maglia del Milan nelle giovanili. Quest'anno, in Primavera, sta impressionando, in particolare con il gol in rovesciata al Paris Saint Germain. Uno solo in campionato ma già sette in stagione, fra Coppa Italia e Youth League. Inutile dire che tutti i club più importanti d'Europa ci hanno posato gli occhi, perché fino al sedicesimo compleanno non può firmare un contratto da professionista.

In questo senso vanno avanti le trattative per il primo contratto da professionista. È chiaro che da qui a marzo c'è ancora un periodo medio lungo, ma i rossoneri non vogliono trovarsi impreparati in quella data. L'accordo non c'è ancora, anche se la priorità del giocatore è quella di rimanere al Milan e a Milano. Così nelle prossime settimane ci sarà spazio per altri incontri per cercare una quadratura. Da minorenne, ovviamente, Camarda potrà firmare solamente un triennale.