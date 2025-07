Ufficiale Il Pontedera ha il suo bomber. Annunciato Tommaso Andolfi dal Tau Altopascio

Colpo in attacco per il Pontedera, che tramite i propri canali ufficiali ha confermato l’acquisto per l’attacco di bomber Tommaso Andolfi. L’attaccante classe 2000 è stato uno dei principali protagonisti nella stagione del Tau Altopascio in Serie D. Questo il comunicato:

Tommaso Andolfi è Granata!

L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Andolfi.

Andolfi, attaccante classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Pro Livorno Sorgenti e Armando Picchi, è reduce da due stagioni in Serie D al Tau Calcio Altopascio, con cui ha totalizzato 19 gol e 7 assist in 56 presenze, affermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama dilettantistico nazionale.

Andolfi ha sottoscritto con la società granata un contratto biennale.

Benvenuto Tommaso