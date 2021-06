tmw Milan, altre valutazioni in corso su Tonali: chiesto al Brescia un ulteriore sconto

Serve ancora tempo per trovare la quadra tra Milan e Brescia per il riscatto di Sandro Tonali e non è escluso che si possa andare oltre il 16 giugno, data fissata dalla Lega Serie A per l'esecuzione dei diritti di riscatto sui prestiti. È possibile che i rossoneri chiedano un ulteriore sconto dopo una serie di valutazioni interne: l'ultima idea era di 25 milioni totali più il cartellino di Olzer, rispetto ai 35 milioni pattuiti l'estate scorsa, ma comunque il giocatore vuole solo il Milan. Di conseguenza l'operazione non sembrerebbe a rischio.