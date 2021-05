tmw Milan, i dettagli per Maignan. Donnarumma verso l'addio: Real e United cambiano

Il valzer dei portieri può essere iniziato ufficialmente stasera, con l'arrivo di Mike Maignan - portiere del Lille - a Milano. L'accordo è praticamente chiuso per il portiere francese, che verrà pagato 17 milioni di euro dal club rossonero. Dettagli anche contrattuali, perché firmerà un quinquennale a 3 milioni di euro inclusi i bonus. A meno di incredibili sconvolgimenti.

E DONNARUMMA? Se è vero che la situazione era praticamente critica già prima, ora sembra che il futuro sia segnato. La Juventus è molto interessata, dall'altro potrebbe anche esserci la scelta di cambiare campionato per non giocare in una rivale rossonera. Il Real Madrid sta pensando di cedere Courtois, anche se il primo nome sembra quello di David De Gea, del Manchester United. Gli stessi Red Devils, in caso, dovranno valutare una nuova opportunità. Situazione aperta insomma, il domino sembra partito.