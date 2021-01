tmw Milan, l'entourage di Simakan smentisce l'infortunio: solo una botta contro il Lens

Ha creato un po' di apprensione negli ambienti rossoneri la notizia di un possibile infortunio serio al ginocchio per Simakan nel corso della partita dello Strasburgo contro il Lens visto che il difensore, secondo Le10Sports, potrebbe addirittura stare fuori per un mese. Il tecnico del club transalpino Laurey però, dopo il match aveva commentato la sostituzione del calciatore dicendo: "Ha preso un colpo ma è saltato in piedi per celebrare la vittoria, quindi non dovrebbe essere qualcosa di grave".

L'ENTOURAGE NON CONFERMA - Gli agenti però non confermano questo infortunio confermando invece la versione dell'allenatore dello Strasburgo. Il giocatore ha subito solo una botta e nei prossimi giorni dovrebbe tornare regolarmente in campo e a disposizione del proprio tecnico.