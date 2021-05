tmw Milan, Maignan ha firmato: il portiere ha lasciato la sede del club rossonero

Mike Maignan ha lasciato da poco la sede del club rossonero, Casa Milan, dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà alla società, frescha di ritorno in Champions League. Per i rossoneri dunque nuovo portiere in vista di una stagione molto impegnativa, la prossima, in cui gli impegni saranno sempre molto probanti. Per il francese sborsati 13 milioni cash più due di bonus.