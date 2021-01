tmw Milan, offerta ufficiale di prestito oneroso con diritto per Firpo: la contro-richiesta del Barça

vedi letture

Il Milan non molla per Junior Firpo. Nonostante il Barcellona abbia inizialmente bloccato la partenza del laterale a causa dell'impossibilità di prendere adesso un sostituto, i rossoneri insistono per il possibile vice-Theo Hernandez sull'out mancino e in queste ore hanno presentato quindi un'offerta ufficiale di prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto intorno a 15 milioni. Il club catalano valuta l'ex Betis almeno un milione per il prestito oneroso più oltre 20 milioni per il riscatto, ma i contatti tra il Diavolo e l'entourage del calciatore vanno avanti senza sosta da giorni.

L'agente di Junior Firpo, Sufiel Abdelkader, è il padre di Brahim Diaz e gli ottimi rapporti col Milan mantengono aperta, almeno in casa rossonera, un'operazione che il Barça continua - in questo momento - a ritenere molto complicata da realizzare. Ieri mister Koeman ha avuto un colloquio coi tre candidati alla presidenza, nel quale gli è stato ribadito che l'obiettivo per la difesa (e il possibile sostituto di Firpo a gennaio) Eric Garcia non arriverà in questa sessione di mercato, ma solamente durante la prossima estate a parametro zero. Non sorprende dunque il fatto che l'esterno blaugrana classe '96 sia stato regolarmente convocato per la sfida col Cornellà di questa sera, valida per i sedicesimi di finale di Copa del Rey.

Tutto ancora aperto, dunque: il Milan ci prova per Junior Firpo e il Barcellona, dopo un iniziale no categorico, comincia a valutare il da farsi pur mantenendo diverse perplessità.