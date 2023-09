tmw Milan, oggi Giroud a parte. Ma il francese sta meglio e domani dovrebbe essere in gruppo

Olivier Giroud ha svolto anche oggi una seduta di allenamento personalizzata come da programma. L'attaccante francese dopo il problema accusato in Nazionale sta bene e domani, quando inizieranno le prove tattiche in vista del derby, dovrebbe essere in gruppo.

Nella giornata di oggi hanno lavorato a Milanello anche i rientranti Rafa Leao, Theo Hernandez, Maigna, Thiaw e Krunic. Arrivati in città dopo gli impegni internazionali anche Christian Pulisic e Yunus Musah che però si uniranno al gruppo di Pioli solo nella giornata di domani.