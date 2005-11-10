Ufficiale Handanovic dice addio all'Inter dopo quasi 15 anni di fila: "Pronto per una nuova pagina"

L'ex portiere Samir Handanovic ha annunciato il suo addio all'Inter. Lo sloveno è nerazzurro dal 2012: prima tra i pali, poi scout e allenatore dell'U17.

Dopo quasi 15 anni di fila trascorsi in nerazzurro (è arrivato nel 2012), tra periodo da giocatore, poi da osservatore e infine da allenatore della squadra Under 17, arriva l'addio all'Inter di Samir Handanovic.

Il post di Handanovic su Instagram

A rendere pubblica la notizia, è stato lo stesso sloveno attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram: "Undici anni da giocatore, uno da osservatore e due da allenatore. Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato".

Lo sloveno: "Apro una pagina nuova"

Prosegue quindi così il post di Handanovic: "L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni, in ogni ruolo e in ogni momento. Un grazie speciale va ai collaboratori e ai ragazzi che ho avuto il privilegio di allenare nelle ultime due stagioni. Ragazzi a cui mi sono affezionato, che mi hanno dato tanto e con i quali ho potuto mettere la passione per il calcio al primo posto. Si chiude un capitolo importante, ma porto con me ricordi, insegnamenti e gratitudine. Sono pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza".