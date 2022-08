tmw Milik alla Juventus: il polacco atteso a Torino nel primo pomeriggio per le visite mediche

Arkadiusz Milik è pronto a diventare un giocatore della Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il polacco è atteso a Torino nel primo pomeriggio per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri in prestito per una stagione, con la Vecchia Signora che potrà poi riscattare l'attaccante a giugno 2023 per 7 milioni di euro.