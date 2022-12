tmw Milik e il futuro, l’intermediario Sommella: “Farà di tutto per restare alla Juve”

Nel corso dell’A tu per tu di Tuttomercatoweb, l’avvocato Marco Sommella, intermediario che ha portato Milik alla Juventus ha parlato del futuro dell’attaccante: “C’era stato un corteggiamento già qualche anno fa. La Juve cercava un attaccante con determinate caratteristiche. Vedremo più avanti che succederà, c’è un riscatto già fissato: con i prezzi che ci sono la cifra è interessante. Starà ai dirigenti esercitare il riscatto. Il ragazzo ha sempre voluto giocare per la Juve. Farà di tutto per restare”.