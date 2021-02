tmw Muro del Crotone per la cessione di Riviere: chiesti alla SPAL tre milioni di euro

Muro del Crotone per la cessione di Emmanuel Rivière. Per l'attaccante classe '90 nelle ultime ore si era fatta avanti la SPAL, ma la richiesta per la cessione dell'ex Cosenza, arrivato in estate da svincolato, è stata di tre milioni di euro. E il club estense ha fatto marcia indietro.