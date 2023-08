tmw Napoli, 10 milioni dal Los Angeles FC per Lozano: ADL ne chiede 15. Scontro con il Chucky

vedi letture

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere in MLS, con il Los Angeles FC che ha offerto al Napoli 10 milioni di euro per il Chucky. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis ne chiede però 15 per lasciar partire il messicano e non intende fare sconti, cosa che sta portando allo scontro con il calciatore, che vorrebbe lasciare gli azzurri per iniziare la sua nuova avventura oltreoceano. Il contratto del messicano è in scadenza il 30 giugno 2024 e lo stesso Lozano non intende rinnovarlo, ma nonostante questo ADL fa muro e chiede 5 milioni di euro in più per la cessione dell'esterno.

Il contratto.

Lozano è pronto a dire sì al Los Angeles FC, anche perché il club americano ha messo sul piatto un ingaggio da 20 milioni di euro lordi a stagione, per i prossimi tre anni, per portare il calciatore in California in questo mercato estivo. Nella giornata di ieri, inoltre, è andato in scena un incontro nel ritiro di Castel di Sangro, tra lo stesso De Laurentiis e l'entourage del messicano, in attesa di sviluppi che potrebbero portare alla definitiva fumata bianca, anche perché il patron azzurro è pronto a lasciare fuori rosa il giocatore.

L'ultima stagione.

L'anno scorso Lozano è stato uno degli artefici dello scudetto del Napoli, visto che in campionato è sceso in campo 32 volte mettendo a segno tre reti e fornendo altrettanti assist, oltre ad aver giocato nove gare in Champions League segnando un gol. Adesso le strade potrebbero dividersi, non senza alcuni strascichi, che rischiano di rovinare un rapporto che aveva portato al tricolore dei campani.