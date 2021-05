tmw Napoli e Atalanta su Pedraza: è il terzino del Villarreal che ha vinto l'E.League

vedi letture

Omar Pedraza può sbarcare in Italia in estate. L'esterno mancino del Villarreal, cresciuto nel Sottomarino Giallo con cui è fresco di vittoria dell'Europa League, è seguito da più club della nostra Serie A. Due le società che, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbero sul classe 1996 di San Sebastian de los Ballestreros: si tratta dell'Atalanta, per il dopo Robin Gosens, e del Napoli, che per Luciano Spalletti cerca un interprete capace di coprire tutta la fascia sinistra partendo dal ruolo di terzino.