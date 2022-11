tmw Napoli, Lobotka ha firmato il rinnovo fino al 2027. Con opzione per il 2028

Il grande inizio di stagione di Stanislav Lobotka ha portato al rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Il centrocampista del Napoli ha visto ricompensate le proprie prestazioni, passando da un ingaggio di 2,5 milioni ai 3 più bonus del nuovo accordo. In più c'è stato un bonus alla firma di circa 2 milioni (come anticipato qui). Il rinnovo è stato siglato nei giorni scorsi.