tmw news Gasperini, panchina d'oro bis. Inter, ecco il nuovo logo

La panchina d'oro per la seconda volta a Gasperini. Nel corso del TMW News si parla dell'ulteriore riconoscimento per il tecnico dell'Atalanta. Ma ci si concentra anche sul Napoli in un collegamento con l'ex azzurro Raffaele Sergio. Spazio poi al futuro di Buffo e a tutte le ipotesi possibili. Con Antonio Sabato, ex nerazzurro, si analizza invece oltre che la squadra la novità rappresentata dal logo presentato ufficialmente oggi.