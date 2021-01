tmw news Inter perfetta, Juve altri dubbi sulla costruzione. Torino, Nicola per la scossa

L'Inter e il suo successo clamoroso contro la Juventus. La fragilità e la mancanza di reazione dei bianconeri. Se ne parla anche attraverso un collegamento con Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport-Stadio. Spazio anche al Napoli tornato in corsa per lo scudetto e anche al Torino che ha cambiato allenatore esonerando Giampaolo e chiamando al suo posto Davide nicola (in collegamento per parlarne ci sarà Vittorio Tosto).

