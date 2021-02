tmw news Juventus-Roma, spettacolo d'alta quota. L'Atalanta per il riscatto

Juventus-Roma in programma domani è uno dei temi del TMW News. In palio punti pesanti che non dovrebbero condizionare lo spettacolo. Ma si parla anche di mercato e dei rinnovi di cui tante società stanno discutendo adesso con i calciatori, da Donnarumma a Calhanoglu. Spazio anche all'analisi di altre partite di campionato come quella tra Atalanta e Torino, con i bergamaschi che cercano il riscatto dopo il ko in campionato contro la Lazio.

