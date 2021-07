tmw news La Danimarca non smette di sognare. Samp, la carica di D'Aversa

Spazio alla semifinale tra Danimarca e Inghilterra nel corso del TMW News. La partita in programma domani viene analizzata nei dettagli per poi passare a parlare della Serie A e di tutte le novità del campionato attraverso una serie di interviste tra cui quelle a Maccarone, Comotto e Furio Valcareggi. Una carrellata di parere per mettere a fuoco anche il calciomercato. Occhi puntati anche sulla samp e sul nuovo tecnico D'Aversa che si è presentato oggi

